Imperia: inaugurata questa mattina da 'S'Arte' la mostra ‘FLutti’ dell’artista Maria Nella Ponte (foto e video)

E' stata inaugurata questa mattina, presso il centro di sartoria ed arte "S'Arte", di Piazza San Francesco 10 ad Imperia-Oneglia, la mostra dell'artista Maria Nella Ponte, nonché consigliera comunale del movimento 5 stelle di Imperia, dal titolo FLutti’, il cui ricavato sarà donato alla LIFC, per la ricerca sulla Fibrosi Cistica. I dipinti rappresentano le emozioni fluttuanti che le persone affette da questa patologia vivono: la grande gioia di vivere, le difficoltà e la sofferenza che quotidianamente affrontano, lottando con forza e determinazione per ogni singolo respiro.







Le 13 opere acrilico fluido su tela realizzate da Maria Nella Ponte, in arte Hellory, sono proposte al prezzo speciale di 50 euro, integralmente donate alla LIFC Liguria (la Lega italiana per la ricerca sulla Fibrosi Cistica).

La mostra sarà aperta fino al 15 gennaio con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.