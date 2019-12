Infrastrutture: Lega, “Ex triangolo industriale a rischio paralisi totale: governo si dia una mossa”

“Si dia una mossa il governo a mettere a disposizione dei sindaci i fondi per le somme urgenze, per ripristinare le strade, dopo l’ondata di maltempo che ha colpito 13 regioni, a cui oggi sono stati destinati solo pochi spiccioli. Regioni come Liguria e Piemonte sono sull'orlo della paralisi totale, con collegamenti bloccati in quello che è stato per decenni una parte strategica del triangolo industriale. La Lega al governo ha approvato lo sblocca cantieri, ma non vediamo muoversi una foglia su cantieri come Gronda, Nodo di Genova, Genova-Ventimiglia, Terzo Valico. I Cinque stelle da mesi parlano di ritiro delle concessioni. Ora si è unito al coro anche il Pd, ma non si vede all'orizzonte nulla di concreto: ci sono 13 miliardi di investimenti bloccati per la manutenzione”.

Lo hanno dichiarato a margine del No tax day a Genova il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e il responsabile nazionale infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.