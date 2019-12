Bordighera: Marco Farotto non si occuperà più di cultura, ieri l'ufficializzazione in Commissione turismo

Il Presidente del Consiglio comunale di Bordighera, Marco Farotto, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla delega assegnatagli dal Sindaco Ingenito, quella alla cultura.

L’anticipazione era stata pubblicata dal nostro giornale nell’agosto scorso. Secondo quanto affermato dallo stesso Farotto, le motivazioni sarebbero legate all’eccessivo impegno ed alla mancanza di collaborazione. Nessun dissenso quindi con l’Amministrazione, con la quale Farotto continuerà a lavorare, ma senza occuparsi come fatto fino ad ora della cultura.

Ora il Sindaco Vittorio Ingenito dovrà decidere a chi affidare la delega alla cultura ad un Assessore oppure se assumerla momentaneamente ad interim. Come anticipato nei mesi scorsi, Farotto ha evidenziato come non ci sia nessuna spaccatura con l’Amministrazione ma solamente la volontà di avere minori impegni.