Ventimiglia: Natale in musica con la banda cittadina. Il 20 dicembre il concerto ad ingresso gratuito

La Banda Musicale “Città di Ventimiglia”, all’interno degli eventi organizzati per il Natale a Ventimiglia, offre alla cittadinanza un concerto per festeggiare le festività natalizie.

Venerdì 20 dicembre alle ore 21 presso il Centro Culturale Polivalente San Francesco, in via Garibaldi 33 a Ventimiglia Alta, la banda ventimigliese si esibirà in una serata di intrattenimento musicale per augurare buone feste alla popolazione e a tutti gli appassionati di musica.

Un evento diventato ormai un appuntamento fisso di questo periodo festivo, al quale ogni anno accorrono molti cittadini per passare una bella serata in compagnia della musica suonata dalla Banda.

La Banda cittadina conclude così i concerti e le esibizioni di questo ricco 2019 pieno di soddisfazioni per i concerti e i servizi prestati per la città. Il repertorio della Banda di oggi spazia su svariati generi musicali: pop, jazz, classico e trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per Bande. La Banda del terzo millennio, infatti, deve proporre al pubblico un repertorio ricco che va dalla semplice ma elaborata composizione originale per banda a trascrizioni di brani famosi eseguiti da musicisti di tutte le età, amatoriali e non, proponendo degli spettacoli musicali di sempre più alta qualità. Questo concerto, infatti, sarà caratterizzato da melodie natalizie, come richiede la tradizione, ma anche da brani di musica leggera e colonne sonore.

L’appuntamento è per le 21 di venerdì prossimo, 20 dicembre 2019, per augurare buone feste, un sereno Natale ed un felice anno nuovo a tutta la cittadinanza.