Regaliamo un drone a Natale?

Anche quest’anno molti ragazzi e non solo loro, troveranno un drone sotto l’albero.

Sicuramente un regalo tecnologico e gradito ma che potrebbe nascondere delle insidie.

La Eurodrone Academy propone nel periodo prenatalizio e immediatamente dopo, dei seminari formativi per illustrare gli aspetti tecnologici e le limitazioni di utilizzo di queste macchine volanti.

Si affronteranno gli aspetti legali, infatti pochi sanno che dal 15 di dicembre scatta l’obbligo di assicurare i droni, anche se sono sotto i 250 grammi.

Ma non solo vi verrà spiegato come riconoscere un drone giocattolo (pilotabile da chiunque e utilizzabile quasi dappertutto), da un aeromodello che si può utilizzare seguendo alcune importanti regole, ma non solo gli aeromodelli nel corso del 2020 verranno normati in base al nuovo regolamento dei droni emendato dall’ ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).

Chi conosce la nostra scuola è consapevole che il nostro obiettivo è formare piloti che conoscano la normativa e che siano capaci di pilotare un drone in modo sicuro.

Per permettere a tutti di conoscere queste nuove regole, abbiamo approfittato del periodo natalizio e si è deciso di promuovere i nostri corsi di sicurezza e avvicinamento al volo dei droni a soli 70 euro anziché il prezzo di listino di 200 euro.

Perché la sicurezza del volo è importante, ma ancora più importante e a sicurezza delle persone a cui vogliamo bene.

I corsi sono aperti a tutti a partire dai ragazzi delle medie, ai genitori o appassionati del settore.

Contattate la nostra scuola di volo al numero 0171 390249 oppure scrivendo un e-mail all’ indirizzo info@eurodrone.it, e prenota per te o per tuo figlio il corso.

Numero max di partecipanti per corso n. 6 persone

Durata del corso: 4 ore

Viene rilasciato un attestato di frequenza

Orari dei corsi Mattino dalle 9.00 alle 13.00

Orari dei corsi Mattino dalle 17.00 alle 21.00

Il numero di partecipanti per sessione è volutamente tenuto basso per permettere una discussione utile alla formazione, i nostri istruttori risponderanno a domande e curiosità.

www.eurodrone.it