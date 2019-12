FIAT 500: perché preferirla a Km 0

Nel nostro Paese le utilitarie sono le vetture più diffuse, soprattutto per l’utilizzo quotidiano. Una persona che va in ufficio, un genitore che deve portare i figli a scuola, un single che vuole un mezzo comodo e poco costoso da utilizzare anche per i fine settimana fuori porta, sono tutte categorie di persone che si trovano al meglio con una vettura compatta, come ad esempio una FIAT 500. Si tratta infatti di una delle auto che svettano in tutte le classifiche italiane, compresa quella dell’usato. Per ottenere tutti i vantaggi correlati alla scelta di una FIAT 500 perché non scegliere le offerte a km 0? Le concessionarie di auto usate hanno spesso FIAT 500 a Km 0, così come usate in ottimo stato.

Perché la FIAT 500

Cosa ha di speciale questo modello

La passione per la FIAT

Le motivazioni per cui gli italiani preferiscono le auto FIAT sono varie, a partire dal fatto che questo brand ha iniziato la sua vita nel nostro Paese. Anche se oggi la dirigenza e gran parte dell’ambito manifatturiero della FIAT si sono spostati altrove, rimangono in Italia buona parte delle piccole e medie imprese che per FIAT producono pezzi di vario genere, in metallo o in materiale plastico. Oltre a questo molti italiani nel corso degli anni hanno preferito la FIAT 500 anche perché si tratta di una vettura iconica, che in più ha le dimensioni perfette per l’uso in città. Si sono poi aggiunte alla gamma anche le versioni Large ed Extralarge, che garantiscono un poco di spazio in più nel caso in cui arrivi un figlio o si desideri viaggiare con alcuni amici. Si tratta quindi di una vettura perfetta, sia per il neopatentato, sia per la famiglia on figli, sia per il pensionato che ama fare qualche breve viaggetto.

Perché preferire una FIAT 500 a km 0



Cosa vuol dire Km 0

Le differenze con l’usato

Un’auto a km 0 è una vettura che ha già subito un’immatricolazione, ma di fatto non è mai stata usata. Solitamente sono gli stessi concessionari che immatricolano queste vettura, per motivazioni correlate alle scontistiche annuali o alle politiche aziendali. Il costo, a causa dell’immatricolazione, diminuisce di circa il 10-15% rispetto a quello di listino, si tratta quindi di un buon affare. Sono infatti ufficialmente auto usate, ma che di fatto non hanno mai percorso neppure un chilometro su strada. Trovare una FIAT 500 a km 0 permette quindi di portare a casa una vettura praticamente nuova, con un forte sconto. L’unico neo, se così possiamo dire, è dato dal fatto che ogni concessionario propone dei modelli che ha già in magazzino; quindi per quanto riguarda colore, motorizzazione e allestimenti interni ci si dovrà accontentare di ciò che è disponibile. Allo stesso tempo però per avere l'aut’ a disposizione sarà sufficiente attendere le tempistiche del passaggio di proprietà, si tratta in genere di pochi giorni. Per altro di tutta la questione burocratica si occuperà il concessionario stesso, lasciando all’acquirente solo il piacere della guida.