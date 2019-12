Imperia: laboratorio abusivo di panetteria scoperto in piazza Duomo, intervento della Polizia e dell'ASL

Giovedì, la Polizia e l'ASL hanno scoperto un laboratorio abusivo di panetteria. Il blitz è scattato grazie ad un Poliziotto in forza alla Questura che aveva notato nelle precedenti mattine dei movimenti sospetti nei pressi di un locale affacciato su una via adiacente a Piazza Duomo.

All'interno di un open space, c'era un italiano di 49 anni intento a impastare prodotti da forno in un caos e in una sporcizia impressionante. Negli stessi locali coesistevano un giaciglio usato dal proprietario come letto, indumenti e oggetti vari estranei all'attività di panificazione, un forno, teglie e strumenti da cucina tutti ammassati e accatastati per terra.



Il personale specializzato dell'Asl ha riscontrato immediatamente l'assenza dei requisiti minimi di igiene confacenti ad un'attività di cucina. I prodotti della panificazione giornaliera sono stati quindi sequestrati al fine di impedirne la vendita e l'attività è stata sospesa in via cautelare in attesa dei provvedimenti definitivi di competenza dell'ASL.