Bimbo di 3 mesi muore in casa a Ventimiglia: disposta l'autopsia sul corpo

Un bambino di 3 mesi è deceduto stamani all'interno della propria casa a Ventimiglia. A dare l'allarme sono stati i genitori, una coppia di stranieri.



Per due ore i soccorsi, il personale sanitario del 118 e la squadra della Croce Verde Intemelia hanno tentato di fare il possibile per salvare il bimbo. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.



Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Gli elementi raccolti escluderebbero il coinvolgimento di terzi. Dopo l'intervento del medico legale, il magistrato di turno informato sull'accaduto, ha disposto l'autopsia. Il decesso sembra sia sopraggiunto per cause naturali ma sarà l'esame autoptico a stabilire con esattezza che cosa sia accaduto.