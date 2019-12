Sanremo: open day del Ruffini-Aicardi, al centro dell'attenzione la futura sede al Mercato dei Fiori

Venerdì pomeriggio, presso il Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo, si è svolto il consueto “Open Day” dell’Istituto Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi Sociosanitari “Ruffini-Aicardi”.

I ragazzi delle terze medie e le loro famiglie, in procinto di scegliere la scuola superiore, hanno potuto ricevere informazioni sui due corsi di studio e assistere a “laboratori-didattici” allestiti per l’occasione. Erano presenti il Dirigente Scolastico, prof. Beppe Monticone e i suoi collaboratori proff. Verda e Cavallucci, la referente per l’orientamento prof.ssa Porcellana, nonché numerosi docenti e studenti dell’istituto.

Nella fase più “istituzionale” dell’evento, il prof. Cavallucci ha fornito informazioni e illustrato le planimetrie della futura sede scolastica presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea. A riguardo è anche intervenuta l’assessore Costanza Pireri che, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso viva soddisfazione per come stanno procedendo i lavori, che saranno completamente ultimati per l’inizio del prossimo anno scolastico.

L’assessore Pireri ha ribadito che: “ il nuovo plesso scolastico sarà dotato di ampi spazi per le attività didattiche e sportive e anche la zona adiacente sarà adeguatamente riqualificata per consentire una mobilità sicura degli studenti, anche con potenziamento delle linee dei trasporti pubblici”.

Il Dirigente Scolastico Monticone ha ripercorso le recenti vicende della scuola, legate all’improvvisa chiusura della Pascoli, ma ha sottolineato che: “l’emergenza è stata fronteggiata, garantendo un regolare svolgimento dell’anno scolastico in corso, anche grazie al supporto delle amministrazioni comunali di Sanremo e Taggia e all’impegno e disponibilità del corpo docente, degli studenti e delle loro famiglie”.