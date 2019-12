Imperia: online il video di ‘Microphone Check’, che anticipa il disco del gruppo imperiese hardcore 'Vento di Ponente'

Con ‘Microphone Check’, il gruppo hardcore imperiese ‘Vento di Ponente’ anticipa l’uscita del nuovo disco, prevista per il 12 gennaio prossimo. Il video, ambientato in una palestra di pugilato, è già disponibile su Youtube.







Nato due anni fa, il collettivo Hardcore Rap/Hip-Hop, proveniente dal ponente ligure, ha già all’attivo molti live in molti dei posti più noti in Liguria oltre a qualche data anche in Piemonte, e aperto i concerti ad artisti del calibro di Kappa O & Virux, Casa degli Specchi, Dsa Commando, Moder, Assalti Frontali, XVI barre e tanti altri.



Il collettivo è formato dalle voci dei due MC's Elia Reibaldi aka Aarek e Mattia Proglio aka Subway, i mega beats dei due produttori Simone aka Yuloman e Gionata Giribaldi aka Hoffman Rage ed infine i potentissimi scratch di Never Milesi aka Dj Never.