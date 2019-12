Il 22 dicembre serata di auguri con il Genoa Club Bordighera 1968

Il 22 dicembre dalle 10.30 al Bar Dallas di Bordighera, si terrà un rinfresco organizzato dal Genoa Club Bordighera 1968. Un tradizionale appuntamento riservato a soci, amici e simpatizzanti in occasione delle festività natalizie.



"Sarà un momento per lo scambio degli auguri e la tradizionale lotteria di natale. L’occasione sarà propizia anche per rinnovare la tessera di adesione al glorioso sodalizio" - spiegano dal club rossoblu.