Deplasticati in azione a Castellaro, i complimenti del sindaco "Volontà per far si che il paese sia rispettato da tutti per il bene comune"

Deplasticati in azione a Castellaro. Il famoso gruppo di volontari della riviera dei fiori ha pulito alcune zone del borgo da plastiche e mozziconi di sigarette che troppo spesso vengono gettati a terra. Rifiuti che non fanno altro che inquinare.



Un'iniziativa che oggi trova il plauso del sindaco Giuseppe Galatà: "A nome dell''Amministrazione Comunale e di tutta la popolazione, vorrei porgere i più sinceri ringraziamenti al lodevole gesto di un gruppo di volontari che nei giorni scorsi ha girato le vie del paese, piazze e giardini, per raccogliere quei piccoli rifiuti nonché spazzatura abbandonata che per causa di inciviltà di pochi danneggiano l'ambiente di tutti. - spiega il primo cittadino - I ragazzi hanno promesso di ripetere l'iniziativa cercando di coinvolgere più persone e allargando il perimetro di azione, a testimonianza di come esista la concreta volontà a far sì che il paese in cui viviamo sia oggetto di rispetto da parte di tutti per il bene comune".