Bordighera: approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza del muro di sostegno in via Dei Colli

E’ stato approvato dall’Amministrazione comunale di Bordighera il progetto definitivo e lo studio di fattibilità tecnico-economica della messa in sicurezza del muro di sostegno del piano stradale di via dei Colli, nella zona di via Goffin.

Nel marzo del 2018, infatti, la relazione dell’Ingegner Fulvio Bianchi, incaricato per una consulenza relativa al monitoraggio ed allo studio delle problematiche di sicurezza strutturale del muro, aveva evidenziato i rischi di ulteriori cedimenti e la necessità di un consolidamento e stabilizzazione del muro e delle fondazioni.

Ora arriva l’approvazione dell’intervento che costerà al Comune 870mila euro con la suddivisione in due lotti distinti. Il primo riguarda la messa in sicurezza del muro di sostegno e la contestuale realizzazione di un marciapiede per un totale di 740mila euro. Il secondo la realizzazione di un altro tratto di marciapiede e le opere connesse alla prosecuzione, a valle dell’interventi principale (le opere di urbanizzazione) per un totale di 130mila euro.

Al momento il primo lotto è parzialmente finanziato ma solo per le spese tecniche, di progettazione e direzione lavori. Il secondo lotto è ancora da finanziare totalmente.