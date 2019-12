Arma di Taggia vive il Natale a Villa Boselli: archiviata la sesta edizione (Fotogallery)

Ad Arma di Taggia, il Villaggio di Natale a Villa Boselli ha donato una giornata di gioia e felicità in vista del 25 dicembre. Tantissime le famiglie di Taggia e dei comuni vicini che hanno scelto questo appuntamento, l’evento clou del calendario delle manifestazioni natalizie di questo comune.

Questa sesta edizione è stata caratterizzata dall’arrivo di Babbo Natale a bordo di un’auto d’epoca. A quel punto tra due ali di folla ha raggiunto la slitta dove si è prestato per le foto con i tanti bambini presenti.



All’interno del parco della Villa di Arma di Taggia gli elfi del Comitato di Natale a Villa Boselli e le tantissime altre realtà coinvolte hanno donato una giornata natalizia in anticipo. Intorno al parco il mercatino, i gonfiabili, la via della solidarietà e le tante altre attrazioni hanno completato il programma.



Natale a Villa Boselli ha conquistato il giovanissimo pubblico, grazie all'idea che da sei anni a questa parte viene portata avanti da un comitato di genitori ed amici che ci mettono tanto cuore per donare una festa magica. La felicità dei bambini accorsi è la dimostrazione del successo di questa sesta edizione.