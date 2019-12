Sanremo: ecco gli appuntamenti del week-end della programmazione natalizia

Il Comune di Sanremo ricorda gli appuntamenti del week-end della programmazione natalizia messa a punto dall’assessorato al turismo.

Sabato 14 dicembre

ore 10.30 mercato annonario: rassegna musicale di pianoforte (attività commerciali mercato annonario)

ore 15.30 zona Foce: lettere e foto con Babbo Natale e La Befana (attività commerciali quartiere Foce, associazione “La Foce di Sanremo”)

ore 16.00 sala lettura Associazione Pigna Mon Amour (via Palma, 24): “Merenda con l’autore”, presentazione di libri per bambini/ragazzi

ore 17 via Matteotti: spettacolo musicale “Aspettando il Festival”. Artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre “Guitar & Friend” offriranno al pubblico un repertorio molto coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale (associazione culturale musicale Guitar & Friends Italy). Le postazioni musicali si trovano in via Matteotti/via Mameli (jazz big band), in via Matteotti/via Cavour (quartetto di chitarra classica), via Escoffier (cantanti/musical “Wewst Side Story”), via Matteotti/banca Unicredit (chitarrista), via Corradi (arpa celtica)

ore 17.30 piazza Colombo: concerto Reddy Bobbio “Christmas Night - Le più belle melodie di Natale” (Società Cooperativa C.M.C.)

ore 17.30 via Matteotti (incrocio via Corradi): rassegna musicale di pianoforte (Studio Sanremo Musica 2000)

ore 17.30 piazza Bresca: musica live (attività commerciali piazza Bresca)

ore 18 piazza Eroi Sanremesi (fontana Siro Carli): “Settant’anni in sette giorni. Le canzoni e i racconti del Festival. Gli anni ‘60”, evento che presenta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio (associazione culturale OroNero)

ore 21.15 Teatro Ariston: “Tilt. Le Cirque World’s Top Performers”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

Domenica 15 dicembre

ore 16 Chiesa Parrocchiale Santa Margherita (Poggio): concerto “Non solo Gospel” (Società Cooperativa Dem’Art)

ore 16.30 Teatro Ariston: “Tilt. Le Cirque World’s Top Performers”, ingresso a pagamento. Info: aristonsanremo.com

ore 17.30 piazza Colombo: intrattenimento musicale, “The Brilliant Tina Linetti’s”

ore 17.30 via Matteotti (incrocio Via Corradi), concerto musica e canto con brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di grandi artisti e arrangiati in modo originale in stile lindy hop e swing anni Cinquanta Gaetano Labalestra

ore 17.30 Palazzo Roverizio, concerto “Giro del mondo col mandolino” dedicato agli strumenti a corde tipicamente italiani: mandolino, chitarra, mandola. Orchestra a Plettro “Circolo Euterpe” (Circolo Ligustico Arte e Ambiente)

ore 21 Chiesa di Santo Stefano, piazza Cassini: concerto Coro “Troubar Clair”

