Sanremo: domenica prossima alla Chiesa di Santo Stefano il concerto del coro 'Trouber Clair'

Domenica prossima alle 21, alla chiesa di Santo Stefano a Sanremo, appuntamento con il concerto del coro Troubar Clair. Da Tomas Luis de Victoria alle più umili melodie popolari un’occasione per vivere lo spirito del Natale attraverso la musica che nei secoli ne è stata interprete. il paradosso del Re che si fece bambino per insegnare la pace

Il programma con il quale il coro Troubar Clair canta il Natale è un’antologia dal Gregoriano al ‘900, delle espressioni corali sacre che raccontano il mistero del Natale. Il paradosso del Re dei Re che nasce nella paglia, tra gli umili della terra che sgranano gli occhi attoniti di fronte al “magnum mysterium”.

Si alternano melodie popolari universalmente celebri a elaborazioni raffinate e frizzanti del rinascimento, originali rielaborazioni della tradizione popolare a possenti pagine di autori contemporanei.

Il coro ‘Troubar Clair’ si è costituito nel 1986 e da allora ha partecipato a Festival e concerti in molte città italiane e all’Estero (Coimbra, Nizza, Roma, Napoli, Winchester, Misckolc in Ungheria, Newyork). Da 33 anni si dedica alla valorizzazione dell'inesauribile patrimonio della polifonia vocale con particolare attenzione per quelle pagine musicali che sembrano gettare un ponte fra la cultura alta e il gusto popolare espresso nei suoi sentimenti più vivi.

Il nome Troubar Clair (contrapposto idealmente al termine "trobar clos" che in epoca medievale indicava il comporre in modo ermetico) testimonia il desiderio di trasformare la musica in un linguaggio capace di superare barriere geografiche e culturali. Il concerto è organizzato dall’associazione Pigna mon Amour ed è a ingresso libero.