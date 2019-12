Da Vallecrosia a Dolceacqua, domenica il raduno delle Fiat 500 d'epoca allestite con i presepi

Domenica a Dolceacqua è attesa una invasione natalizia di Fiat 500 d'epoca. I tanti appassionati dello storico 'cinquino' della casa automobilistica torinese, si sono dati appuntamento nel borgo per un nuovo raduno che per l'occasione omaggerà la natività cristiana.



La manifestazione prenderà il via da Vallecrosia per poi spostarsi nel paese del castello in val Nervia. Le amministrazioni comunali delle due cittadine coinvolte hanno patrocinato l'evento organizzato da 'Sa'N'remo in 500' e Fiat 500 Club Italia.



Chi vorrà potrà allestire un presepe all'interno della propria Fiat 500. Uno spettacolo particolare che non si vede tutti i giorni. I presepi esposti faranno parte di un concorso dove sarà il pubblico a decretare l'allestimento più bello, esprimendo un voto da 1 a 10 ed indicando le tre auto vincitrici.



"Il raduno partirà da Vallecrosia dove avverranno le iscrizioni, dalle ore 8 alle 10 circa, dopodiché si partirà in sfilata verso Dolceacqua ed una volta giunti lì verranno allestiti i presepi ed ai partecipanti verrà offerta una visita guidata del borgo. - spiega Biagio Farace, fiduciario per la zona Sanremo/Ventimiglia del Fiat 500 Club Italia che ha sede a Garlenda - Terminato il giro, ci sarà il pranzo e seguirà la premiazione dei presepi più votati. Durante l’esposizione delle macchine verranno esposti anche dei disegni fatti dagli alunni delle scuole primarie di Dolceacqua".