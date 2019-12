Arma di Taggia: con l'accensione dell'albero natalizio prende il via la due giorni di Natale a Villa Boselli (Foto e Video)

Ore 17.30, da Villa Boselli ad Arma di Taggia, si accende il Natale. L'illuminazione dell'albero natalizio addobbato davanti alla storica dimora armese dà il via alla due giorni di “Natale a Villa Boselli”, la manifestazione per famiglie giunta alla sesta edizione, organizzato dall'omonimo Comitato formato da tanti genitori e volontari che ogni anno si adoperano per regalare questo evento alla comunità.

Sulla falsariga di quanto vissuto per la prima volta l'anno scorso, il momento dell'accensione dell'albero è avvenuto alla presenza delle autorità locali. Per l'occasione, il sindaco Mario Conio, accompagnato da assessori e consiglieri, ha salutato i numerosi cittadini accorsi e poi ha 'acceso' le luminarie che quest'anno addobbano il maestoso albero natalizio.



Quella odierna è stata un'anteprima del grande show in programma domani, sabato 14 dicembre. Spettacolo ma anche tante attività per far vivere il Natale ai più piccini. Intanto nel pomeriggio la comunità ha potuto apprezzare lo spirito di questo evento, guardando in anteprima gli allestimenti che caratterizzano il villaggio natalizio allestito nel parco, nel cuore di Arma.



Natale a Villa Boselli si svolgerà domani, tra le 10 e le 18. Per tutta la giornata ci saranno i laboratori delle mamme, con la collaborazione della Casa del Colore ed il laboratorio del riciclo con la partecipazione della Dock's Lanterna. Non mancheranno anche il Mago Salva del Teatro dei Millecolori, Erika e la magia delle bolle, Lavenartistica di Marta e la sua Dama Bianca e poi tutti gli artisti che si alterneranno sul palcoscenico all'interno del parco della villa: Simona e la baby dance dalle 14, il Coro DoReLevà dalle 15.15, il Mago Gaspar e Serena dalle 16 e la scuola di canto di Monia Russo dalle 17.15.



Un grande spettacolo che sarà animato da Gianni Rossi, il noto showman della provincia di Imperia.Come da tradizione, il protagonista della giornata sarà Babbo Natale e quest'anno sarà proprio lui la principale sorpresa che accompagnerà questa edizione. Farà il suo ingresso, alle 15, di sabato 14 dicembre, accompagnato dalla banda Pasquale Anfossi ma in via del tutto eccezionale non arriverà a bordo della canonica slitta con le renne...



Intorno a Villa Boselli troveranno spazio anche molte altre realtà come i Gonfiabili, LegoLand, Angelo Solidale, la Croce Verde, B.A.C.A., la Protezione Civile, il Team Infausti, Terre di Confine, Sulle Orme di San Benedetto, la ProLoco Taggia, il Cavallino Racing, il truccabimbi ed il mercatino. Infine, non mancheranno tutti gli elfi di Babbo Natale, i preziosissimi aiutanti saranno vicino al loro ufficio nel parco della villa, pronti a raccogliere le letterine di tutti i bambini che vorranno inviare al Polo Nord le loro richieste di regali per il 25 dicembre.