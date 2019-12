A Imperia i doni arrivano dal mare: il 24 dicembre torna Babbo Natale Sub

Martedì 24 dicembre torna a Imperia l'appuntamento con "Babbo Natale Sub". L'evento, organizzato in collaborazione tra Comune, Imperia nel Blu e Capitaneria di Porto, si svolgerà in Calata Cuneo a Oneglia . Una slitta trainata da sei "renne subacquee" arriverà dal mare con tanti doni per i bambini presenti sulla banchina.

L'evento inizierà alle ore 15 con un'esibizione di ginnastica artistica da parte dell'ASD Niche. L'arrivo della slitta è previsto in concomitanza con il calare del sole. Babbo Natale sarà poi disponibile per le fotografie nella casetta, novità di quest'anno, allestita all'interno del mercatino di Banchina Aicardi.

“Babbo Natale Sub è un evento amato dai bambini, che ogni anno riempiono Calata Cuneo il giorno della vigilia”, commenta l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “Un ringraziamento sentito va a Imperia nel Blu e alla Capitaneria che rendono possibile questo suggestivo appuntamento. Invito tutti a partecipare perché credo sia un bel modo di trascorrere il pomeriggio della vigilia”.