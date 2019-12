Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 13 in corso Cavallotti a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, uno scooter con a bordo un uomo ha investito una donna che stava attraversando sulle strisce.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza che ha portato la donna in ospedale, in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti per consentire i soccorsi.