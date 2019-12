Maltempo: sulla nostra provincia deboli precipitazioni in esaurimento, nevica sul Colle di Tenda e nel cuneese

Il maltempo che sta colpendo in queste ore la nostra provincia sta apportando esclusivamente deboli precipitazioni, che non superano i 4 o 5 millimetri, senza creare problemi per ora sul territorio.

La prevista perturbazione sta colpendo soprattutto l’arco alpino occidentale, dove da ore sta nevicando, anche se in questo caso la precipitazione sta per terminare. Nevica ancora sul colle di Tenda, dove sono obbligatorie le catene o gli pneumatici da neve. Buone notizie per gli operatori turistici del cuneese che, viste le previsioni di sole per il weekend pregustano un ottimo fine settimana, a pochi giorni dalle feste di fine anno.

Per quanto riguarda la viabilità al momento non si registrano problemi mentre sulla nostra provincia non si sono verificate precipitazioni nevose. Qualche breve nevischiata, senza che i fiocchi si fermassero sul terreno, sulla statale 28 del Colle di Tenda, a Monesi e sulla A6 Savona-Torino, in territorio piemontese.

Le temperature sono ulteriormente scese, rispetto a ieri, con la punta minima nella solita Poggio Fearza con -4 gradi. Calo anche sulla costa, con la minima più alta a Sanremo, con 7,6. Temperature negative anche a Col di Nava, Pigna e Carpasio. Da domani le temperature tenderanno a rialzarsi.