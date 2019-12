Un nostro lettore, A.M., ci ha scritto giustamente indignato, per aver trovato il parcheggio per diversamente abili nel garage del Conad di Arma di Taggia, occupato da un ‘maleducato’, che non aveva il tagliando per i disabili:

“Oggi alle 15 mi sono trovato l’auto nella foto ed ho avuto problemi per poter accompagnare mia madre, disabile, per poter parcheggiare l’auto”.