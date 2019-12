Vallecrosia: messa in sicurezza di via Colombo, Biasi "Un occhio alle grandi opere ma attenzione anche alle manutenzioni" (Foto)

Grande opere fondamentali per il futuro di Vallecrosia, ma l’Amministrazione condotta dal Sindaco Armando Biasi punta anche alla manutenzione per garantire la massima sicurezza ai cittadini.

In quest’ottica sono iniziati in questi giorni nuovi lavori per la sicurezza ed il ripristino stradale in via Colombo. Sono infatti stati tagliati tre alberi che ostruivano il passaggio dei pedoni da circa 30 anni, con il marciapiedi che erano completamente divelti.

Dopo il taglio dei rami sono ora in corso i lavori di messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettonica mentre, la prossima settimana, inizieranno i lavori di realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati.

Il Sindaco Armando Biasi commenta con favore i sei cantieri presenti in città in questi giorni: “Stiamo continuando come Amministrazione comunale – ha detto - a progettare importanti opere come ad esempio il waterfront, ma senza dimenticare le piccole manutenzioni cittadine che sono particolarmente attese dai cittadini. La programmazione del nostro mandato sta andando avanti regolarmente e, in questo momento, si possono contare ben 6 cantieri contemporanei”.