Sanremo: oltre 20 mila euro di lavori al cimitero di Poggio per ripristino e impermeabilizzazione dei loculi

Il Comune di Sanremo ha previsto oltre 20 mila euro di lavori per sistemare il cimitero di Poggio. Negli ultimi giorni gli uffici di Palazzo Bellevue hanno predisposto l’affidamento alla ditta ‘Eco Detto Riciclo’ per i lavori di ripristino e impermeabilizzazione dei loculi.

Il cimitero di Poggio, come anche gli altri delle diverse frazioni, necessita di interventi essendo un punto di riferimento specie per gli anziani del paese. Come si legge sul documento pubblicato dal Comune, il cedimento del cordolo basale di un corpo cimiteriale ha causato lo scivolamento in basso di tutte le lapidi poste a copertura dei corrispondenti loculi e alcuni lastroni di rivestimento murale a copertura dei muri perimetrali si sono staccati minacciando il crollo sulla strada sottostante.

In attesa di altri interventi di sistemazione, il Comune interviene ora con il ripristino e l’impermeabilizzazione dei loculi, lavoro importante specie in autunno. l’investimento, per la precisione, è di 22.326 euro.