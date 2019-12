Sanremo: albergatori e ristoratori emettevano fatture gonfiate ai dipendenti RAI, la condanna delle associazioni “Atteggiamento che va a discapito di chi lavora seriamente”

La notizia pubblicata da SanremoNews questa mattina ha scatenato una prevedibile reazione da parte sanremesi, in particolare nel mondo della ristorazione e della ricezione turistica in genere.

L’indagine della Guardia di Finanza culminata con una cinquantina di avvisi di garanzia ha puntato l’attenzione su un malcostume purtroppo molto diffuso che, però, in questo caso è finito sulla scrivania del Pm romano Alberto Pioletti. In città ci si chiede chi siano i ristoratori e gli albergatori che hanno contribuito all’emissione di fatture ‘gonfiate’ per permettere ai dipendenti RAI di ottenere rimborsi maggiori rispetto a quanto speso in realtà. Per ora sui nomi c’è il massimo riserbo, ma le associazioni di categoria vogliono ribadire la loro netta condanna a questo tipo di atteggiamenti.

“Non sappiamo chi siano gli esercenti coinvolti, ma vogliamo sottolineare che la responsabilità delle azioni è individuale - dichiara ai nostri microfoni Andrea Di Baldassare per Confcommercio Sanremo - si poteva anche immaginare che alcuni potessero fare favoritismi perché molte volte viene chiesto di aumentare la fatturazione, lo posso presumere. Ma è un modo scorretto di lavorare, condanniamo questo tipo di atteggiamento che va a discapito di chi fa seriamente questo lavoro”.

“Non possiamo che condannare questo tipo di atteggiamento e non so in quale forma di possa verificare - aggiunge Silvio Di Michele per Federalberghi Sanremo - probabilmente questi signori andavano in strutture che favello favori a discapito di aziende più serie. Ed è un danno anche per la RAI”.