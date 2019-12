Diano Marina: al via il procedimento di gara per il terzo tratto della ciclabile urbana

Prosegue l'iter per la realizzazione della nuova ciclabile urbana di Diano Marina e in generale per la riqualificazione dell'area dell'ex sedime ferroviario. Ieri è infatti stata ufficialmente siglata una determinazione, dall'ufficio lavori pubblici del Comune, che avvia il procedimento per la stipula del contratto d'appalto relativo al terzo tratto che va da villa Scarsella a via Villebone comprendendo anche la piazza dell'ex stazione ferroviaria.

L'amministrazione, dopo l'approvazione della Giunta Municipale del progetto esecutivo da 700 mila euro, ha avviato il sorteggio di 15 ditte tramite il mercato elettronico. Le imprese dovranno avere sede in Liguria o Piemonte e in particolare nella provincia di Imperia e nelle confinanti Cuneo e Savona.

La scelta di limitare il bacino è dovuta ai tempi stretti, visto che l'intervento deve essere consegnato entro il 31 dicembre dell'anno corrente, ma anche al fatto che, come si legge in determina: "La criticità dei collegamenti viari, anche a seguito degli ultimi eventi calamitosi di ottobre e novembre, è fatto noto a livello nazionale e ciò sta rendendo difficoltosi gli spostamenti. Questo limiterebbe inevitabilmente le imprese più distanti al fine del sopralluogo obbligatorio inerente l’appalto di cui trattasi.

Anche in considerazione delle esperienze relative agli ultimi affidamenti effettuati, sia da questo Comune che da enti limitrofi, sia in regime ordinario che d’urgenza, si è valutato opportuno che l’impresa non abbia eccessive difficoltà a raggiungere il nostro territorio".

"È un ulteriore passo in avanti per la realizzazione della ciclabile – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Za Garibaldi. L'obiettivo e l'augurio è quello che entro l'inizio dell'estate una buona parte dell'opera sia completata".