Carta di identità elettronica: ad oggi rilasciate 1650 nuove carte di identità elettroniche

Nel corso del 2019 è iniziata l'attività di rilascio della carta identità elettronica anche nel Comune di Taggia. Dopo un comprensibile periodo iniziale di assestamento, le prime risultanze che arrivano dai cittadini sono positive.

"Si tratta di una innovazione – spiega Maurizio Negroni, Assessore con delega alla Tutela Sociale Servizi demografici e cimiteriali del Comune di Taggia - che presenta alcuni aspetti positivi. A tutt'oggi sono state rilasciate circa 1650 nuove carte di identità elettroniche a fronte di circa 170 cartacee - previste ancora solo per alcuni casi particolari. Anche la spedizione da parte del Ministero dell'Interno entro sei giorni lavorativi della tessera avviene con regolarità. Per il prossimo anno sono previste circa un migliaio di nuove carte in scadenza".

"Da alcuni mesi ed in via sperimentale - termina Negroni - la nostra amministrazione invia personalmente una comunicazione di avviso scadenza agli anziani sopra i 70 anni anche per evitare dimenticanze o disguidi nel rinnovo previsto. Si sta valutando a breve la possibilità di avvisare tutti i cittadini, indipendentemente dall'età. Ricordiamo anche la facoltà, per i cittadini maggiorenni, di indicare all'atto del rinnovo il consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte".