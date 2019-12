Sanremo: la pratica 'Portosole' approda nel Consiglio Comunale convocato per il 18 dicembre

Il Consiglio comunale di Sanremo è stato convocato per mercoledì 18 dicembre, in prima convocazione, ed eventuale prosecuzione per il giorno giovedì 19 dicembre 2019 con inizio dei lavori, per entrambe le sedute, alle ore 16.30 ed eventuale prosecuzione.

Tra i vari punti all’Ordine del Giorno ci sarà l’esame delle osservazioni pervenute sull’intervento di realizzazione della struttura turistico-ricettiva e relative opere di sistemazione esterna e urbanizzazione di Portosole.

L’adeguamento del compenso del collegio dei Revisori dei Conti del comune nominato per il triennio 2018-2021.

Altri punti riguarderanno l’approvazione della messa in sicurezza e della manutenzione di immobili di alcune zone della città (Mercato annonario, via Senatore Marsaglia, mulattiera Valle degli Ulivi).