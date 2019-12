Casinò Sanremo: direttive del Governo in termini di trasparenza, alcuni quesiti dell'UGL della casa da gioco

L’Ugl del Casinò di Sanremo ritorna sulle direttive del Governo in termini di trasparenza ponendo alcune domande al CDA della casa da gioco e all'Amministrazione comunale.

“La Segreteria Ugl terziario, a seguito del percorso intrapreso, più di due anni fa, nell'ottica del rispetto della trasparenza nelle partecipate, e cercando di far crescere nei lavoratori il rispetto e la mentalità per le regole apprendendo anche dal Governo un inasprimento delle sanzioni per chi non ottempera alle direttive in termini di trasparenza (in arrivo una stretta per dirigenti e funzionari che non rispettano gli obblighi di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni..) ed ancora notizia pubblicata su Sanremonews: ‘Relazione dell’articolo della regione sulla giornata trasparenza’, pone i seguenti quesiti agli organi competenti sia della Casino spa sia all'Amministrazione comunale:

1) Statuto sociale e Relazione del governo societario prevedono deleghe operative per il CDA (ancor più ampie in assenza del direttore generale).... siamo sicuri che questo CDA sia legittimato ad operare?

2) ma che senso ha nominare due membri del CDA senza deleghe che non possono operare?

3) l’UGL ha sollevato il problema dell’inconferibilità e dell’incompatibilità del membri del precedente CDA ed il Comune ha pensato bene di nominarne due inconferibili?

4) Il RPCT del Comune ed il Sindaco (in rappresentanza dell’assemblea dei soci, organo che ha conferito l’incarico) si sono accertati di queste possibili inconferibilità?

5) Se il Presidente ed un consigliere del CDA non possiedono deleghe perché i loro compensi sono gli stessi dei componenti del precedente CDA che avevano deleghe operative?”.