Ventimiglia: sabato 21 Dicembre grande festa nel centro storico con "La Notte dei Lumini"

Grande attesa a Ventimiglia per “La Notte dei Lumini 2019” in programma sabato 21 Dicembre. L'evento, con ingresso gratuito, avrà inizio alle ore 18 e terminerà alle 22. Previsti nel centro storico migliaia di lumini decoreranno ed illumineranno via Garibaldi, piazza Cattedrale, piazzetta Del Canto, via Piemonte, piazza Funtanin.

“Sarà una serata per grandi e piccini – spiegano gli organizzatori - Uno spettacolo che non avete mai visto prima, con un percorso magico che guiderà il pubblico alla scoperta di un viaggio artistico tra suoni, immagini, sapori, impressioni magnetiche e affascinanti luoghi che riscoprono la loro proverbiale e incantevole natura.Un paesaggio fiabesco e magico in un’atmosfera mozzafiato, un evento a cui è impossibile mancare”.

Non mancherà l’animazione musicale:

• presso palazzo Biancheri Galleani la giovane e talentuosa musicista Lighea con la sua arpa suonerà brani del repertorio classico e brani natalizi: inizio ore 18.30 (ingresso libero)

• nella ex chiesa di San Francesco si esibirà la “Little Big Band” capitanata dagli insegnanti: Emanuela Cananzi, Claudio Rodi, Mario Molinari e Wolmer Martina [Il laboratorio con la sua band è attivo dal 1999. Ha partecipato a due “Comenius” con altri 10 paesi europei. Da tre anni sono ospitati da “Music for peace” a Genova]: inizio ore 18.30 (ingresso libero)

I commercianti del centro storico prepareranno per l'occasione deliziose prelibatezze:

• “Il Piccolo Bistrò”: cioccolata calda

• “Bacco tabacco e... di Zecca Cinzia”: birra di Natale e grillè / baccalà e pigato

• “Bar Liu”: involtini primavera

• “I Tipici Gusti di Versace Antonio”: vin brulè

• “Bar Pasticceria Romano”: crepes dolci

• “Antichi sapori da Marì”: torta di lure' e barbagiuai

• “Polleria Centro Storico”: arancini e patatine

• “Panificio Marrali Angelo”: bomboloni ripieni

• “Pizzeria Porta Nizza”: ravioli di pesce e branzino con burrata

Spettacolo nello spettacolo:

• “Presepi alternativi”: l'artista Mario Pola esporrà i suoi magnifici presepi nell'atelier di via Piemonte 24 (ingresso libero).

• “Spazio ZeroSei” propone alle 18:30 con ingresso libero, “RACCONTI IN VALIGIA” (KAMISHIBAI: antico teatrino giapponese). E’ un luogo, in via Al Capo 8, di esperienze e pensieri per bambini e famiglie. Un progetto selezionato all'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.