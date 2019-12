Ventimiglia: domani una serata di prosa al Teatro Comunale con lo spettacolo 'Fiabe d'Inverno'

Domani sera alle 21 il Teatro comunale di Ventimiglia ospita, nell'ambito del calendario natalizio, una delle serate di prosa fuori abbonamento, ovvero ‘Fiabe d'inverno’.

Sarà il gruppo di Lilia De Apollonia, il circolo ‘Reading & Drama’ di Ventimiglia, a far rivivere atmosfere fiabesche con intermezzi di musica in tema. In scena racconti teatralizzati, musica dal vivo e costumi per ogni particolare fiaba a tema. Una colorata scenografia, opera grande formato del maestro Fabio Berro.

Gli attori sono: Paola Bruno, Lidia Georghica, Paola Giolli, Enza Manna, Graziella Tufo e Jacopo Colomba, Marco Corradi, Fabrizio Clerici, Giancarlo Orengo e Toto Visconti. Ed i piccoli Riccardo Vescovi e Leonardo Mamaliga perché la serata sarà anche rivolta ai bimbi. I musicisti, chitarra e voce, sono Mauro Crespi e Massimo Rebaudo del Berben Band, noto gruppo ponentino. Evento ad entrata libera voluto dall'amministrazione per le feste del Natale.