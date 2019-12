Domani, venerdì 13 Dicembre alle ore 21.00 presso il salone delle opere Parrocchiali di Taggia in via Ruffini 11, la compagnia Stabile Città di Sanremo metterà in scena la commedia ‘Ina man de giancu’ con il patrocinio del Comune di Taggia. Ingresso Libero.

L'incasso della serata sarà devoluto a Angsaimperia Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Sanremo.