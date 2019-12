“La conchiglia dell’Isola delle Correnti” il nuovo libro di Paola Forneris con le illustrazioni di Marisa Fogliarini.

In un mondo in cui siamo abituati a pensare che la gentilezza e l’amicizia siano cose da sciocchi e dove sovente le favole sono incentrate su eroi senza macchia e senza paura, che sconfiggono i nemici e trionfano su di loro, questa piccola storia propone un messaggio nuovo: coltivare l’armonia e l’amicizia tra tutti gli esseri, sia umani sia marini. Sono molto diversi gli uni dagli altri i protagonisti di questa storia, nella quale due conchiglie incontrano nel loro viaggio per mare varie creature marine: balene, squali, pesci luna, foche, gamberi e con tutti diventano amici. Una piccola storia che propone il valore dell’amicizia e del rispetto del diverso pubblicata dalla casa editrice Zem di Vallecrosia.

PAOLA FORNERIS è nata e vive a Sanremo. Laureata in Lettere Moderne, è stata direttrice della Biblioteca Civica di Sanremo dal 1988 al 2010. Dal 2013 al 2019 è stata presidente dell’Università delle Tre Età di Sanremo. Ha scritto e pubblicato diversi saggi di carattere storico. È co-autrice de Il giardino segreto dei Calvino, De Ferrari editore, 2004, Premio Grinzane Hanbury. Attualmente è impegnata nell’ambito della divulgazione culturale.

MARISA FOGLIARINI, nata a Sanremo, diplomata in pittura presso l’Accademia di B. A. di Brera a Milano, si trasferisce a Roma dove insegna Disegno e Storia dell’Arte. Si dedica anche alla pittura e partecipa a numerose collettive internazionali. Nel 2015 tiene un’importante personale a Piacenza e nel 2018 a Torino. Attualmente vive e lavora a Roma e a Sanremo. (Per una biografia dettagliata vedi il sito www.fogliarini.it)