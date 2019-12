Imperia: nuova iniziativa culturale al Mercato Coperto organizzata dal Comitato San Maurizio

Il Comitato San Maurizio di Imperia organizza, anche quest'anno in occasione del Natale, una iniziativa culturale con particolare attenzione per i piccoli lettori.

I bambini, veri protagonisti del Natale, si raduneranno sabato prossimo dalle 15.30 al Mercato Coperto, con le insegnanti degli Istituti comprensivi per un momento di grande magia dedicato al Natale e alle storie nuove e tradizionali che verranno lette o raccontate sotto l'albero. Un momento molto atteso anche dalla cittadinanza che vede finalmente concretizzarsi la prospettiva di un utilizzo della struttura anche per incontri culturali, mostre, conferenze e iniziative in genere che potrebbero animare il centro città nei periodi invernali.

L'iniziativa, che si terrà in compartecipazione con il Comune e gli Assessorati alla cultura, alle manifestazioni e al commercio, è nata da un'idea di Maria Cristina Bertolino, Gabriella Badano, Luciangela Aimo e Marilena Abbo, con la preziosa collaborazione di alcune insegnanti della città, tra cui un premio letteratura per bambini città di Modena e la partecipazione della classe imperiese neo vincitrice del Premio Andersen. Al termine, per tutti la cioccolata calda del Caffè Pepito.