Imperia: domani pomeriggio alle 15 all'Istituto 'Littardi' l'appuntamento 'La Dichiarazione della Natura'

Si svolge domani pomeriggio alle 15, all’Istituto ‘Littardi’ di piazza Roma ad Imperia, la cerimonia ‘La Dichiarazione della Natura’. Si tratta di una manifestazione preparata dagli alunni e liberamente ispirata alla lettura del libro ‘La Nazione Delle Piante’ del Prof. Mancuso.

Il testo ha dato lo spunto ad una attività di approfondimento delle tematiche legate al rispetto della natura ed ha dato vita ad un ampio progetto di continuità tra i tre ordini di scuola, progetto che ha coinvolto centinaia di alunni dai cinque ai quattordici anni. Gli alunni della Secondaria hanno letto ed approfondito gli articoli della ‘Carta dei Diritti delle Piante’, ampliandoli anche alla flora marina, in considerazione del fatto che Imperia fa parte dell'area marina protetta del Santuario dei Cetacei.

Gli alunni della Primaria e dell’Infanzia hanno curato le installazioni che saranno esposte in occasione della manifestazione quando, sulla piazza antistante la scuola, saranno proclamati pubblicamente i dieci ‘Diritti Inalienabili della Natura’. Un tema importantissimo quello della natura che l’Istituto Littardi ha voluto affrontare con i suoi studenti attraverso questa giornata per far capire che questo argomento sarà fondamentale per la loro vita e l’entusiasmo con cui hanno affrontato il progetto fa ben sperare per il futuro del nostro ambiente.