Il 16 dicembre presso la Residenza B. Franchiolo al via la prima edizione di “Miss Franchiolo”, con la collaborazione della Gori Hair School

In occasione degli eventi Natalizi, il Direttore della Residenza Anni Azzurri B. Franchiolo, Stefano Faraldi e l'animatrice Raffaella Zantedeschi, in collaborazione con la Gori Hair School, sono lieti di presentare “Miss Franchiolo”, un concorso molto speciale che si terrà, presso la struttura, lunedi 16 dicembre alle ore 16.

I giovani allievi e i docenti della scuola per parrucchieri, cogliendo con entusiasmo l’invito del Direttore a realizzare questa manifestazione, con l'aiuto dell'animatrice Raffaella Zantedeschi, hanno dato vita ad una vera e propria passerella che vedrà gli ospiti sfilare con un total look, ispirato a momenti significativi della loro vita. Tante le ospiti che sfileranno durante la serata e tra queste la Sig. ra Marucchi che ha lavorato per diversi anni come sarta presso l'Atelier Pistolesi a Torino e che per l'occasione indosserà un abito della casa di moda torinese. I ragazzi della Gori Hair School contribuiranno all'evento curando il look delle esordienti indossatrici.

Quest'anno sotto l’albero di Natale della Residenza Anni Azzurri B. Franchiolo, un momento di “UNICITÀ”!