Cervo: presentate le iniziative natalizie e l'appuntamento con i 'Presepi nel Borgo' (Foto)

Sono stati presentati a Cervo, nell'ambito delle iniziative natalizie del 2019, i ‘Presepi nel Borgo’.

Nel piccolo centro della nostra provincia è fissato per martedì 24 dicembre alle 22, l’appuntamento con ‘Seguendo la Stella’, in piazza San Giovanni Battista, dove si festeggerà la Notte Santa, la Natività, i giochi di una volta, le dolci melodie del flauto e della fisarmonica del Duo Priccinduo, che allieteranno la piazza e chi intorno al focolaio si vorrà scaldare sorseggiando una tazza di the nell’attesa della Santa Messa. Per finire lo scambio di auguri con panettone, cioccolata calda e vin brulè.

Domenica 29, invece, sarà la volta di ‘Natale d’autri tempi’, un percorso enogastronomico che, a partire dalle 14.30, si svolgerà lungo i viottoli e nelle piazze di Cervo dove si potrà ammirare il presepe vivente: colori, atmosfere e profumi di altri tempi, giunto quest’anno alla 5a Edizione. All’interno della suggestiva cornice del Borgo medioevale, la Proloco ‘Progetto Cervo’, con il coinvolgimento attivo delle associazioni locali, dei commercianti, dei negozianti e della cittadinanza cervese, ricorderà l’evento della Buona Novella, nello spirito del recupero e della valorizzazione delle tradizioni del nostro Borgo, in un percorso che unirà l’intenzione di creare le atmosfere più autentiche per valorizzare i significati intrinsechi del Natale, alla possibilità di degustare prodotti tipici locali.

Un evento presepiale-enogastronomico che si snoderà per l’intero borgo e che avrà come polo attrattivo la meravigliosa piazza dei Corallini, con animazione di figuranti, musici, antichi mestieri, giochi di una volta, marinai, filatrici e lavandaie. La manifestazione è organizzata da Pro Loco Progetto Cervo con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cervo. Si ringraziano gli Operatori Commerciali e Turistici locali, ed in particolar modo le Associazioni cervesi e i cittadini che, con la loro attiva partecipazione al “Natale d’Autri Tempi, contribuiranno a rendere Cervo un vero e proprio presepe a cielo aperto.