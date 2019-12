Bordighera: ok della Giunta comunale, in piazza Garibaldi verrà organizzato il 'Concerto di Capodanno'

Nonostante ci sia grande concorrenza dai centri urbani più grandi e vicini, Bordighera punta molto sul ‘Concerto di Capodanno’ nella città delle palme. L’Amministrazione bordigotta ha infatti approvato un progetto da circa 24mila euro, che verrà interamente coperto da una parte della tassa di soggiorno (ne sono stati incassati circa 600mila).

La decisione è stata presa dall’Amministrazione di concerto con le associazioni di categoria, finanziando la serata musicale che si svolgerà in piazza Garibaldi e che mira ad attirare il maggior numero di visitatori, oltre ovviamente ad allietare i residenti ed i turisti che hanno scelto Bordighera per trascorrere le feste di fine anno. L’evento, interamente organizzato dal Comune ed in particolare dal servizio ‘Turismo, cultura e sport’, predisporrà tutte le misure di sicurezza previste dalla Legge.

La serata, con musica dal vivo e disc-jockey, partirà alle 22.30 e terminerà alle 2.30 di notte. L’ingresso sarà totalmente gratuito ed è prevista anche una massiccia campagna pubblicitaria dell’evento. Bordighera, quindi, si mette in diretta concorrenza con gli altri concerti di Capodanno della riviera di ponente, che ancora una volta propone tanti appuntamenti per le feste di fine anno.