Sanremo: danneggiamento contro un bar di piazza Eroi, rintracciato e denunciato il responsabile

A distanza di un mese da alcuni episodi di danneggiamento ai danni di un bar di piazza Eroi Sanremesi, è stato identificato e denunciato il responsabile. Si tratta di un 44enne italiano che nella notte del 12 novembre scorso aveva imbrattato con della pasta di pane mista ad uova marce le porte di accesso del locale oltre ad averne danneggiato la serratura.

Qualche giorno dopo lo stesso soggetto, sempre durante la notte, si era accanito con un coltello sugli addobbi e le illuminazioni natalizie dello stesso bar. A seguito della denuncia del titolare, la Polizia di Stato aveva acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e, dalla loro visione, gli agenti avevano individuato il responsabile.

Rintracciato e identificato dalle pattuglie durante un servizio di controllo del territorio, il 44enne è stato denunciato per il reato di danneggiamento. Sono in corso gli accertamenti per scoprire i motivi che hanno spinto il soggetto a commettere questi gesti nei confronti dell'attività.