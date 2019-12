Primo assaggio di inverno: ieri sera qualche spruzzata di neve e stanotte molte temperature sotto zero

L’inverno, quello vero, comincia il 21 dicembre ma un accenno della stagione più fredda lo stiamo vivendo in queste ore nella nostra provincia, con le temperature che sono decisamente scese con qualche spruzzata di neve sulle montagne.

Le nevicate si erano già registrate a novembre e grazie a quelle le località sciistiche del basso Piemonte hanno potuto aprire regolarmente gli impianti in anticipo rispetto alla normale stagione. Nelle ultime ore la colonnina di mercurio è scesa ancora ed in molte località di montagna è decisamente sotto lo zero.

Ieri sera alcune nevicate, seppur di scarsa intensità, sono state segnalate sul Colle di Tenda e sulla A6 Savona-Torino, per fortuna senza problemi alla circolazione stradale. Questa mattina Monesi si è svegliata con un dito di neve caduto nella notte mentre le temperature sono negative a: Poggio Fearza (-2,7), Col di Nava (-2,6), Pigna (-2,2), Apricale (-1) e Verdeggia (-0,8). Anche gli altri paesi dell’entroterra, seppur sopra lo zero, non scherzano: Triora 0,2, Carpasio 1, Pieve di Teco 1,3, Borgomaro 1,9, Ceriana e Rocchetta Nervina 2, Pornassio 2,1, Airole 2,8, Ranzo 3,8, Pontedassio 3,9, Castelvittorio 4,1, Dolceacqua 4,3, Seborga 4,6, Diano Castello 5,7. Anche sulla costa le temperature sono basse e tutte sotto i 10 gradi: Ventimiglia 6,8, Cipressa 7,3, Imperia 7,5 e Sanremo 8,9.

Per quanto riguarda le previsioni, dopo il veloce passaggio perturbato di questa notte, nei prossimi giorni dobbiamo aspettarci bel tempo con prevalenza di schiarite. Le temperature, che oggi saranno ancora piuttosto basse e che supereranno i 10 gradi di massima solo sulla costa, dovrebbero risalire nei prossimi giorni.