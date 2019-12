Ospedaletti: investimento pedonale stamattina in corso Regina Margherita, 77enne portata in ospedale

Investimento pedonale, questa mattina poco dopo le 7.30 ad Ospedaletti in corso Regina Margherita. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia Municipale, una donna di 77 anni è stata investita mentre attraversava probabilmente fuori dalle strisce.

In quel momento stava arrivando uno scooter che viaggiava in direzione Ventimiglia, condotto da un uomo che l’ha investita. La 77enne è finita a terra battendo la testa. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi ma, poco dopo l’arrivo dell’ambulanza di Ospedaletti Emergenza si è ripresa. E’ stata portata in ospedale, in codice giallo di media gravità.