Cinque statue del grande artista Giuseppe De Feo, mancato nel giugno 2000, sono state donate dalla famiglia al sindaco di Ventimiglia Scullino. Tra queste il ‘Gigante freddo’ installata sulla piazza della stazione della città di confine.

De Feo, nato sotto la guida di Vermi per l'oreficeria, Marino Marini per la scultura, Pio Semeghini e Raffaele De Grada per la pittura, conobbe a fondo la Riviera di Ponente poichè vi risiedette assieme la moglie Giorgina.