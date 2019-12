Ventimiglia: l'Amministrazione ha incontrato le categorie, Scullino "Rinnoviamo l'accordo di programma per acquisire le aree ferroviarie"

In questi ultimi mesi l’Amministrazione comunale di Ventimiglia si è concentrata su rinnovo dell’accoro di programma, fatto nel 2009 con le Ferrovie dello Stato. Questa mattina l’esecutivo frontaliero ha incontrato le categorie, le parti sociali e gli imprenditori, per parlare del futuro delle aree ferroviarie che saranno dismesse nella zona del Parco Roya. Servirà una proroga della convenzione, stipulata nel 2014 e che scadrà il 31 dicembre, per poter poi rinnovare il piano.



L'INTERVISTA AL SINDACO GAETANO SCULLINO





Nel 2009 si erano adoperati per questa causa il Ministro Scajola, il Presidente della Regione Burlando, quello della Provincia Giuliano ed il Presidente di Ferrovie, Moretti. “Avevamo stabilito – ha detto il Sindaco Scullino - quello che doveva essere il futuro delle aree ferroviarie dismesse o dismettibili. Come nel 2009, c’è una grande e legittima aspettativa per le aree, che vedono 42 ettari a Ponente 3 a Levante. Al tempo c’era stata la possibilità di insediamenti per Ikea e Ferrero, ma anche di molti imprenditori della provincia di Cuneo. Ma anche dal Principato di Monaco”.

Sono passati 10 anni e, ricordo, nel 2014 il piano è stato modificato dal Commissario Prefettizio: “Oggi ci sono molte differenze – prosegue – perché non si parla più di strada a monte, di sottopasso di Peglia e delle aree cedute al Comune. Oggi siamo qui per ereditare l’accordo di programma, con la volontà di inserire nuovamente le idee del tempo ma, soprattutto, che le aree ferroviarie dismesse o dismettibili che saranno assegnate alla città, vengano cedute immediatamente”.

Il Comune ha già ottenuto i primi 6.300 metri quadri sotto San Secondo, dove si potrà realizzare il famoso parcheggio, nel più breve tempo possibile. “Abbiamo lavorato in questi mesi con le ferrovie – prosegue Scullino – che si sono dimostrate particolarmente collaborative, nonostante ci siano ancora alcune situazioni da perfezionare e definire ed oggi la pratica si trova al Ministero dell’Ambiente. Prima di Natale andremo a Genova per definire nel migliore dei modi questo accordo che, comunque, è già in fase molto avanzata”.

Per poter sottoscrivere questa nuova opportunità per la città, l’Amministrazione si è confrontata con le associazioni di categoria, tra cui commercianti, artigiani e professionisti. Questa mattina sono state chieste idee e spunti per andare a migliorare l’accordo e vorremmo arrivare alla firma vera e propria nei primi mesi del prossimo anno. “Abbiamo ricevuto alcune idee – ha detto in merito il Sindaco – e ne faremo tesoro. Situazione analoga dalle categorie sociali, che hanno espresso ovvie preoccupazioni, visto che da quelle aree si attendono investimenti ed anche posti di lavoro”.

Il Sindaco ha confermato che non sono arrivati impedimenti da parte delle categorie: “La modifica dell’accordo verrà fatta sulla base del nostro programma elettorale – prosegue Scullino – che non è in contrasto con le parti sociali e le categorie, come da loro confermatoci questa mattina”.

Il Sindaco ha anche prospettato la possibilità di trasferire il palazzo della salute nell’area della stazione ferroviaria (circa 2.000 metri quadri): “Sarebbe un’ottima cosa per i residenti – ha detto in merito Scullino – visto che ai tempi venne comprato l’ex palazzo dell’Aci, proprio per fare il palasalute. Ora dobbiamo cercare una posizione interessante visto che Ventimiglia ha già dato 600 metri quadri al distretto sociosanitario, ma noi riteniamo che sia corretto concentrare tutto nella zona della stazione, tenuto anche contro del parcheggio sotto San Secondo”.

Il Sindaco chiederà la cessione immediata delle aree dalle ferrovie e punta soprattutto sulla realizzazione del sottopasso di Peglia ma anche su quella della strada a monte, una via di passaggio per evitare la città che al tempo era stata chiamata ‘Tanovia’: “Ora sarà necessario – ha detto Scullino - riprendere il piano di programma perché costruire una ‘tangenziale’ tra Camporosso e la periferia Ovest è essenziale, per migliorare la vita dei ventimigliesi. Questo perché passano nel centro troppi mezzi pesanti che sono diretti sia in Francia, che in autostrada o verso il Piemonte. La tangenziale potrebbe escludere tutto il traffico pesante, andando a ridurre almeno del 50% il resto del traffico in città”.