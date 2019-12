Vallecrosia: è nato nella cittadina rivierasca su iniziativa di un gruppo di cittadini il comitato ‘Sbarco dei Saraceni’

“L’idea nasce dalla volontà di alcuni cittadini - esordisce così il presidente - di riportare in città una rievocazione storica che coniughi la tradizione vallecrosina alla necessità di creare sviluppo turistico ed economico”.

Il comitato, costituito da 13 soci fondatori, è oggi rappresentato da Veronica Russo in qualità di presidente, Matteo Calipa (vicepresidente), Mirko Valenti (segretario), Claudio Famà (tesoriere) e Stefano Aprosio, Fabio Perri e Cristian Quesada (consiglieri).

“Coinvolgeremo l’intera cittadinanza - prosegue Veronica Russo - le attività commerciali, le associazioni e le scuole affinché tutti possano partecipare attivamente ed essere parte integrante del progetto, rendendo Vallecrosia una comunità che si unisce per il bene comune”. A tal proposito il comitato annuncia aperto il tesseramento per l’anno 2020. Chiunque potrà tesserarsi inviando la richiesta di adesione alla mail del comitato sbarcodeisaracenivallecrosia@gmail.com, lasciando i propri recapiti. Il responsabile tesseramento del comitato contatterà tutte le persone per sottoscrivere il modulo di adesione e consegnare la tessera di appartenenza entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

Il tesseramento darà diritto alla partecipazione attiva all’evento, ed alla sua organizzazione, confrontandosi con le scelte, le idee e le proposte fatte dal direttivo. L’evento storico rappresenta per Vallecrosia un simbolo, che ha segnato il destino della città e ne sono testimonianza la presenza oggi della torre saracena alle porte del Centro Storico ed il Torrione sul lungomare.

L’evento, che tutti ricordano, manca a Vallecrosia da ben 18 anni. Oltre 200 figuranti venivano coinvolti per rievocare l’assalto al villaggio da parte dei saraceni in un suggestivo e coinvolgente scenario. “Abbiamo presentato al comitato ed i propri obiettivi al Sindaco ed all’assessore al turismo e manifestazioni rappresentanti l’amministrazione comunale – termina il Presidente Russo - i quali si sono espressi favorevolmente all’evento dimostrando apertura e disponibilità, ove il comitato avesse bisogno e necessità. Tanta è la voglia di riportare in auge questo evento identificativo della città di Vallecrosia, conclude il direttivo, che ci aspettiamo una grande partecipazione e sensibilità del territorio, perché il nostro motto è: l’unione fa la forza”.