Sanremo: straordinario aumento del turismo, Biancheri "Grande soddisfazione ma anche uno stimolo per il futuro"

Sono stati diffusi oggi dati statistici del movimenti turistici per il mese di ottobre 2019, che vedono Sanremo protagonista con un +21.49%, in virtù delle 10021 presenze in più rispetto all’anno scorso.

“Sono dati estremamente positivi, soprattutto se consideriamo che già il 2018 fu un anno molto soddisfacente. Dati che confermano la bontà di alcune scelte, come quando a lo scorso febbraio iniziai a lavorare con il presidente dello Yacht Club Zaoli per riuscire a portare a Sanremo la regata celebrativa del 90° anniversario dei Dragoni, evento che supportammo economicamente e che si rivelò poi un successo straordinario in termini di presenze di qualità”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Biancheri nel commentare i dati statistici dei flussi di turistici di Sanremo nel mese di ottobre 2019. “Li accogliamo con grande soddisfazione, e come stimolo sia a proseguire il lavoro di programmazione mirato a destagionalizzare l'offerta, sia come sprone a raddoppiare gli sforzi in un momento difficile, visto quello che è successo sui collegamenti regionali e il danno d’immagine che ne è derivato”.

“Siamo molto soddisfatti dei dati di ottobre e, più in generale, di tutto il lungo periodo estate-autunno 2019” ha commentato l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, che sottolinea: “Il dato di ottobre, mese tradizionalmente considerato di bassa stagione, rispecchia sia il calendario ricco di eventi di alta qualità, sia il lavoro di promozione internazionale portato avanti insieme alle associazioni di categoria nelle più importanti fiere di settore. Un lavoro che sta pagando e che premia gli sforzi che stiamo facendo per destagionalizzare l’offerta turistica. Con lo stesso impegno e lo stesso spirito – prosegue Sindoni – abbiamo lavorato per strutturare il ricco pacchetto di eventi delle natalizie e stiamo lavorando all’organizzazione di un Festival 2020 che sarà un qualcosa di mai visto. I turisti che ci sceglieranno per le loro vacanze troveranno una splendida atmosfera, in una Sanremo accogliente, viva e in festa”.