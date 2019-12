Sanremo: sabato open day al Liceo Cassini, una giornata per conoscere l'offerta formativa

Il Liceo Cassini di Sanremo, come negli anni passati, anche quest'anno aprirà le porte della scuola agli alunni che frequentano la terza media, per far vivere loro una giornata da Cassiniani. Sabato 14 Dicembre presso la sede centrale del Liceo, i giovanissimi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado incontreranno studenti e docenti del Cassini, che offriranno loro “un assaggio” delle lezioni liceali.



Come sempre la proposta formativa del liceo è ampia e variegata, sia per la presenza di tre indirizzi di studio, classico, scientifico e linguistico, sia per la pluralità delle proposte didattiche e metodologiche, sia per la vasta gamma dei progetti che completano i tradizionali curricula. Quindi Sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 i futuri Cassiniani saranno guidati dai tutor attraverso i percorsi organizzati dagli studenti e dagli insegnanti dei vari indirizzi, che li aiuteranno ad intraprendere la strada migliore per il futuro scolastico.

“Le parole del greco: il lessico della felicità”, “Cantamos el alfabeto”,”L'alfabeto Яusso”, “Willkommen!”, “Viaggio nel microcosmo”, sono solo alcune delle attività che il Cassini offrirà ai giovanissimi. "Dalle 14.30 i genitori e i ragazzi, accompagnati ancora dai nostri tutor, potranno effettuare un tour dei locali del liceo e alle 16.30 nell'aula magna di Villa Magnolie i genitori potranno fare conoscenza dei docenti e del nuovo dirigente scolastico Dottor Claudio Valleggi. Vi aspettiamo numerosi..." - fanno sapere dal Liceo matuziano.