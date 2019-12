Sanremo: Lions donano all'Opera Don Orione un letto articolato con comandi elettrici e materasso antidecubito per lunghe degenze

Giovedì 4 dicembre, il Lions Club Sanremo Host, ha donato all'Opera Don Orione di Sanremo, un letto con materasso RSA. Si tratta di una struttura idonea per casa di riposo, per letti ospedalieri articolati, antidecubito, con fodere impermeabili e specifica per degenze prolungate.

"La consegna è avvenuta alla presenza di una delegazione guidata dal suo Presidente Roberto Pecchinino, accompagnato dal Governatore del Distretto 108 Ia3 Erminio Ribet con la moglie Daniela, e alcuni soci del Consiglio Direttivo e del Club: Vincenzo Benza (past-presidente), Giancarlo Buschiazzo (1 vice-presidente) con la moglie Giannina, Domenico Frattarola (2°vice-presidente), Oriana Ragazzo (segretaria del Club), Franco Surace, Giorgio Cravaschino, Claudio Perato e Loredana Maletta. - sottolineano dal Club matuziano - Presente alla cerimonia di consegna, anche l'assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri".



A dare il benvenuto, alla delegazione del Lions International c'era il direttore Don Gianni Castignoli e la direttrice sanitaria dott.ssa Ana Popovic. Il Direttore don Gianni, ha ringraziato il Presidente del Lions Club Sanremo Host, per l'importante dono fatto a favore della comunità, e per essere stato il primo club service ad aderire all'operazione “Letti Nuovi”, la campagna di raccolta fondi promossa nel 2019, per sostituire i vecchi modelli dei letti per degenti, ancora a manovella.



"Aiutare il prossimo è uno degli obiettivi del Lions International - ha commentato il Governatore Erminio Ribet – questi piccoli gesti da parte dei Lions Club a favore della comunità, forse sono come delle semplici e piccole gocce, che cadono in grande mare, non si vedono, ma se messe tutte insieme formano un Oceano di solidarietà, e i Lions di tutto il mondo, sono impegnati nel concretizzare il motto dei Lions:We Serve (Noi Serviamo)".



L'assessore Costanza Pireri, ha ringraziato i Lions Club Sanremesi, per tutti i service che realizzano a beneficio delle persone più povere e disagiate, della città di Sanremo, ed ha portato i saluti del Sindaco e dell'amministrazione Comunale. Grande soddisfazione per la direttrice sanitaria Popovic, per il grande atto di solidarietà dei Lions, sperando che altri club di volontariato, possano contribuire all'operazione “letti Nuovi al Don Orione”.



"Un ringraziamento particolare alla ditta Soluzioni Ortopediche Igea di via Pietro Agosti, per la collaborazione e il sostegno offerto al service.La cerimonia di consegna è terminata con la visita alla bella struttura e con la consegna a tutti soci Lions, da parte di don Gianni Castiglioni del calendario di Don Orione 2020" - ricordano dai Lions.