Oggi è la 'Giornata degli scomparsi': la Prefettura invita i comuni ad illuminare di verde le sedi municipali

Il Commissario Straordinario per le persone scomparse ha individuato, quale giornata dedicata agli scomparsi, la data del 12 dicembre, significativa poiché è in quella data che, oltre venti anni fa, scompariva ‘nel nulla’ la madre di due bambini.

La data ha segnato l’avvio di una attività straordinaria di ricerca delle persone ancora da rintracciare nei rispettivi territori, e di sensibilizzazione di tutte le componenti della società civile che sono particolarmente attive in questo periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alla solidarietà e alla fratellanza. L’iniziativa nasce nel convincimento di dover rinnovare l’impulso all’individuazione della migliore strategia volta alle attività di ricerca.

Il 9 dicembre scorso si è svolto un incontro in Prefettura ad Imperia, presieduto dal Prefetto Intini, in vista dell’organizzazione delle attività degli scomparsi per oggi, a cui hanno partecipato rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Sanitaria Locale, delle associazioni di Volontariato e dei Familiari degli scomparsi.

Le Amministrazioni comunali sono state invitate ad illuminare nella giornata odierna, di color verde ‘speranza’, le sedi municipali o altri luoghi caratterizzanti la vita cittadina, quale gesto simbolico di vicinanza alle famiglie degli scomparsi.