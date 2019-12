Nelle scuole di Diano Marina la merenda sana con pane e olio ligure DOP

In otto classi delle scuole di Diano Marina la merenda dei bambini è …pane e olio ligure DOP. E' così dal primo giorno di questo anno scolastico. Le famiglie sono state infatti invitate a fornire ai figli solo il pane per la "Sana Merenda" : l'olio DOP lo ha fornito il Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva DOP Riviera Ligure.



Un progetto che il Consorzio ha sviluppato con l’Istituto Comprensivo di Diano Marina, diretto da Patrizia Brosini, comprendente cinque classi della scuola primaria sita in villa Scarsella e tre sezioni della scuola dell’infanzia L’Aquilone. "Con questa iniziativa abbiamo voluto sensibilizzare anche i più piccoli sul tema di una corretta alimentazione dove l'olio, ricco di antiossidanti e di vitamine utili alla crescita, ha un ruolo centrale - spiega Carlo Siffredi, presidente del Consorzio di Tutela dell'Olio DOP - L'iniziativa a Diano Marina rientra perfettamente nelle direttive ministeriali volte a migliorare la dimensione nutrizionale dei bambini. 'Sana Merenda' proseguirà per l’intero anno scolastico coinvolgendo sempre di più anche le famiglie in modo che questo modello di alimentazione venga riproposto ai bambini anche a casa".



"Si susseguono infatti i segnali di allarme sugli squilibri nutrizionali sia quantitativi che qualitativi che hanno portato ad un aumento preoccupante della percentuale di soggetti in sovrappeso in tutte le fasce d'età. Un bambino su tre nella fascia 6-9 anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore di tutta l'Europa. Il rapporto sulla malnutrizione infantile della Ong Helpcode sottolinea che sono circa 100mila i bambini obesi o sovrappeso nel nostro Paese, con una prevalenza dei maschi (21%) sulle femmine (14%). Con una "Sana Merenda" si parte dai più piccoli per far capire che si può mangiare meglio. E ligure" - sottolineano dal Consorzio imperiese.