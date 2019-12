Il Magico Paese di Natale di Govone propone un weekend per le famiglie dedicato al gioco terapeutico

Dopo l’ottimo risultato conquistato nelle votazioni per il titolo di miglior mercatino europeo, al borgo di Govone continuano le attività di questa straordinaria edizione del Magico Paese di Natale. Il 14 e il 15 dicembre, nell’atmosfera incantata del borgo di Govone, conferenze e attività ludiche a cura de La Collina degli Elfi Onlus porteranno a riscoprire il piacere e l’importanza del gioco per bambini e adulti. Un’esperienza didattica e di intrattenimento che arricchisce la visita al villaggio di Natale più magico che ci sia. C’è più di un motivo per fare visita a Il: qui si trova il mercatino più grande d’Italia, con ben 117 espositori e classificato tra i migliori a livello europeo dal concorso European Best Christmas Markets 2020, una Casa di Babbo Natale allestita all’interno di un Castello patrimonio UNESCO e ancora la mostra dedicata al Presepe ‘Adeste Fideles’, i Christmas Carolers e la Scuola degli Elfi. Una cornice spettacolare che aggiunge alle iniziative natalizie anche alcuni eventi collaterali dedicati all’arte e alla letteratura, all’enogastronomia e al gioco. Questi ultimi sono i weekend tematici che hanno arricchito per quattro fine settimana l’esperienza del Natale a Govone e che si concludono proprio con l’appuntamento di sabato 14 e domenica 15 dicembre proponendo conferenze e attività ludiche che ruotano attorno al tema del gioco e alla sua importanza nella vita dei bambini, ma anche degli adulti. Due le location coinvolte: La Serra, in cui si svolgono gli incontri dedicati ai genitori con la partecipazione di professionisti del settore, e la palestra della chiesa parrocchiale, spazio dedicato ai laboratori per bambini. Focus e riflessioni attorno al complesso ruolo del genitore, alla gestione dei conflitti e al tema del gioco nelle sue sfaccettature accolgono un pubblico adulto con convegni dal titolo “Non gioco più: basta litigare! Come imparare a gestire i conflitti senza farsi male.” a cura di M. Bertoluzzo, “GIOCANE: quando il gioco con il cane diventa strumento di crescita per il bambino” di M. Borra- Presidente UAM o "Mamma e papà giocate insieme a me?" L’importanza del gioco nello sviluppo di un bambino (0-6 anni) con il neuropsicomotricista C. Giordano. Creatività, invece, la parola d’ordine per partecipare ai laboratori per bambini curati dai volontari de La Collina degli Elfi: da “Crea il tuo gioco!” a “C’era una volta un Elfo…”, dal laboratorio con i cani “Noi giochiamo con i nostri amici a quattro zampe” a “Cerca, Trova e… GIOCA!”, per finire con “Coloriamo insieme?” Il colore come gioco con mamma e papà.

Il weekend tematico dedicato al gioco terapeutico si svolge grazie alla collaborazione con l’associazione La Collina degli Elfi, un progetto solidale nato nell’ambito della malattia oncologica per aiutare il bambino e la sua famiglia. L’associazione è presente anche ai Mercatini de Il Magico Paese di Natale fino al 22 dicembre, tutti i sabati e le domeniche dalle 10.00 alle 19.00 con Frittelle di Mele, Vin Brulé, Succo di Mela e “La Bottega degli Elfi” con tantissime idee regalo.

“ Govone e l’Italia hanno partecipato per la prima volta al contest European Best Christmas Markets 2020, ottenendo un risultato straordinario” – commenta Pier Paolo Guelfo presidente dell’Associazione Generazione che da 13 anni organizza l’evento Il Magico Paese di Natale – “L’emozione di vedere Govone tra le più importanti destinazioni turistiche europee è stata immensa e altrettanto lo è stato vedere la classifica in cui ci siamo classificati tredicesimi, perché i mercatini in concorso hanno tutti alle spalle grandi città e grandi tradizioni. Enorme la soddisfazione nel vedere un piccolo paese del Piemonte che grazie al sostegno dei piemontesi e degli italiani è riuscito a surclassare mercatini storici come Winchester, Colonia, Bratislava. Siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte, contribuendo a far crescere il turismo nel nostro territorio”.